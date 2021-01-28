罷免黃捷、陳柏惟及吳思瑤 沈富雄：此人最危險

桃園市議員王浩宇被罷免後，高雄市議員黃捷罷免案將於2月6日投票，國民黨乘勝追擊發動罷免萊豬立委，台灣基進立委陳柏惟及民進黨立委吳思瑤被列為目標。至於黃捷、陳柏惟及吳思瑤3人誰最容易被罷免？前民進黨立委沈富雄表示，目前陳柏惟最危險。

沈富雄在政論節目《平論無雙》中表示，目前黃捷、陳柏惟及吳思瑤3個人中，以陳柏惟最危險。兩個大黨評估說對某某人罷免、要不要挺、要挺多少，其實他們都是經過精算的，所以如果說願意挺的話，是站在贏面；但這是開始的評估，後來起化學反應，就很難估了。因為總統蔡英文跳下來以後，聽蔡總統的話去挺黃捷，靠的是綠營的熱情，但是激發韓粉去支持罷免，是靠韓粉的恨意。所以現在是熱情跟恨意在比較，到底誰贏誰輸還不容易了解。

台北市議員徐巧芯也認為，3Q陳柏惟是裡面最危險的，因他曝光量很大，但是問政表現不是這麼好；一般中間選民也不知道這個立委在搞什麼，所以陳柏惟的危險程度，比黃捷還要高。

高雄市議員黃捷罷免案將在2月6日投票，身兼民進黨主席的總統蔡英文表態下令力挺黃捷；台北市議員國民黨羅智強則點名民進黨立委吳思瑤是台北市挺萊豬的第一名立委，揚言罷免；而陳柏惟所在的台中第二選區是「藍軍區」，外界認為，被罷免機會最大。

(中時新聞網)