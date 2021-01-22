頭份警分局逮捕連續行竊透天民宅梁姓慣竊，起出現金等贓物。（頭份警分局提供／謝明俊苗栗傳真）

頭份警分局逮捕連續行竊透天民宅梁姓慣竊，新上任的縣警局周煥興獲報趕往頒獎表揚破案有功員警。（頭份警分局提供／謝明俊苗栗傳真）

頭份警分局逮捕梁姓慣竊

頭份警分局副分局長張進基說明逮捕梁姓慣竊經過

苗栗縣頭份、竹南一帶，近來連續發生多起透天民宅遭竊賊闖入行竊財物，轄區頭份警分局經多日追查鎖定梁姓慣竊，21日上午，梁嫌再度侵入頭份市一處民宅行竊得手，警方獲報發動天羅地網全面圍捕，下午在興隆路一段逮捕梁嫌，目前清查涉案至少7起以上，新任縣警局長周煥興獲報，晚間趕赴分局頒獎表揚破案有功員警，期望全力遏阻竊案發生，讓縣民過個好年。

據悉，42歲的梁姓嫌犯，出身頭份地區，年輕時代就加入慣竊集團，夥同當地知名慣竊，四處行竊民宅。2008年，梁嫌與同夥侵入頭份市山下里一處民宅行竊，當時還擔任頭份分局偵查隊偵查佐的現任副隊長魯竟成，出門上班撞見梁嫌發現可疑揪住查問，一舉偵破10餘起住宅竊案，梁嫌因而被判刑10多年，至2018年才假釋出獄。21日，梁嫌被捕帶回偵查隊，再度見到魯竟成，當場臉紅低頭，羞於見人。

由於梁嫌同夥仍在獄中，梁嫌出獄後找不到搭檔，於是扮成獨行盜，專在鄉里間找尋透天民宅行竊，所得多半用來購買毒品吸食，親生兄弟因梁素行不良，刻意疏遠，也未結婚，居無定所，近日曾投靠一名友人租處，但友人得知梁嫌狀況，惟恐遭其牽累，暗中更換門鎖，讓梁知難而退離去。

梁嫌在頭份、竹南市區到處遊蕩，伺機找尋透天民宅，破壞門窗後侵入行竊財物，近幾個月來至少涉案7起。頭份警分局組成專案小組，清查鎖定梁嫌，並發現他作案前都會行竊他人車牌懸掛，掩人耳目，警方因而布署多組人力埋守。

21日上午，梁嫌闖入山下里一處民宅行竊得手，包括偵查隊及頭份所、斗坪所等單位，立即發動天羅地網，在北頭份一帶搜捕，至下午近四時許，偵查隊警務員戴聖隆騎機車巡至興隆里路一段「天下一家」社區附近，發現梁嫌停在路邊正在點算先前行竊所得現金，戴員不動聲色靠近，一把揪下梁嫌，雙方扭打成一團，梁嫌一度企圖抽出利刃反抗，遭戴員狠狠壓制，附近路人見狀上前協助，才將梁嫌制住，戴員再通知其它圍捕警力趕來支援，戴員才發現腿部掛彩。

梁嫌到案後坦承因日子難過，才持續行竊。警方發現，梁嫌被捕時，就是前往當地勘察地形，準備再次行竊。警方初步清查梁嫌至少涉及7起住宅竊案，另新竹市警方也因梁嫌涉嫌詐欺案，積極緝捕他到案。

新上任的縣警局長周煥興因曾擔任北市大安分局長，深知住宅竊案最會影響一般民眾安全認知，因此，上任以後，再三指示下屬務必將住宅竊案列為重大刑案偵辦，確實遏阻竊案，讓民眾安居樂業，因此，他在21日得知頭份分局逮獲梁嫌，晚間立即前往分局頒發破案獎金及破案茶，而就在同一天稍早，周煥興欣喜得知獨生愛女考上司法官消息放榜，雙喜臨門，讓周煥興欣慰不已。

(中時 )