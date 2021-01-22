一名穿著超短熱褲的長腿正妹，半夜喝完酒叫小黃回家，卻衝出一名嘴吃檳榔的男子要求共乘，正妹好心讓他上車，這名男子卻趁著她休息伸出狼爪，從正妹的大腿內側一路摸進褲縫，以手指性侵下體，正妹一度痛醒喊「不要弄我」，男子卻趁她再次睡著，將他推倒性侵。小黃司機目擊全程卻未出手制止，驚稱「還以為2人是情侶」。

去年11月間某日凌晨，擠上車共乘的林姓男子（27歲），才上小黃就把車窗拉下來，猛嚼檳榔，一開始伸手去牽鄰座正妹的手，還吻了上去。看到正妹睡著，他竟然伸出手從褲縫伸進去插入下體，正妹猛然痛醒，將林男手推開還大喊「不要弄我！」，林男立即收手裝沒事。

酒醉的正妹因為不勝酒力，倒坐休息。林男竟然看正妹熟睡，動手把她推倒，拉下褲子以手指性侵得逞。車開到了目的地三重，林男竟然出聲要司機把車開到新莊，正妹驚醒，奮力出聲跟司機說「我要在三和路下車！」，下車後立刻崩潰打電話通知家人，並且到醫院驗傷。

小黃駕駛稱，因為天色昏暗又下雨，看不大清楚後座情況，而且以為2人一起上車是情侶關係，所以沒有出手阻止。據「ETtoday」報導，林男在偵訊時辯稱，是正妹邀他共乘搭便車，雙方不認識，路上也沒有肢體接觸。但得知女子驗傷下體檢出他的DNA的後，又改口說，僅在車上有勾手，女方是在仙人跳，取得他的DNA栽贓，他才是受害者。不過，諸多說法均未被法官採信，新北地院依強制性交罪判刑3年2月。

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(中時新聞網)