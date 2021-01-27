人來人往的速食店，傳出變態男裸體騷擾女子，一名年輕女子在中壢鬧區某家速食店用餐，期間進洗手間上廁所，結果這名變態男子先脫下自己褲子，緩緩靠近女子，接著又全身脫光，用手指性侵對方得逞，直到女子友人還有路人聽到求救聲，衝進廁所壓制變態裸男。

根據判決書，去年10月10日上午11點多，徐姓男子看見女子一個人，站在速食店2樓女廁外面洗手台等男性友人，徐男緩緩靠近女子，接著脫下自己的褲子，女子見狀嚇壞衝進廁所，徐男跟著進去後，再將所有衣服脫光，隨即壓住女子肩膀，用手指性侵。

女子不斷大呼喊，這時外面的友人以及3名熱心民眾，一起衝進廁所，立即將裸體的徐男壓制，女子也馬上前往醫院驗傷。大庭廣眾下竟強行侵犯女子，讓許多民眾感到不可思議，驚呼男子行為非常離譜。

桃園地院審理此案，徐男對犯行坦承不諱，法官認為徐男與被害女子不相識，為滿足一己私慾、未尊重女性之性自主權，強行在公眾場所侵犯被害女子，導致被害女子身心重創，同時嚴重危害社會治安，且案發後沒有向被害女子道歉或賠償，難認犯後態度良好，最後依強制性交罪，判處3年8月，可上訴。

(中時新聞網)