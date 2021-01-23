昔兒童台「布丁姐姐」陳櫻文，和圈外老公結婚至今10年，夫妻倆婚後育有3子，一家五口幸福模樣令外界稱羨不已，不過日前上節目時，她自曝和老公是跳過戀愛階段直接閃婚，甚至婚前還直接質問老公「性能力OK嗎」。

陳櫻文日前上節目《命運好好玩》，表示老公一開始先跟她告白，但當時覺得先當朋友就好，後來持續聊天時，曾透露自己的感情觀，就是羨慕「一開始認定一個人後，不管他好或不好，都會很愛這個人」，沒想到當下老公竟直接問她要不要結婚，不過當時兩人只聊天2個禮拜，連最基本的牽手都沒有，因此便決定問了要結婚才會問的問題，就是「性能力有沒有不足」，當下讓老公傻眼反問：「這要怎麼證明」。

陳櫻文表示劈頭就問老公性能力有沒有問題。（圖／命運好好玩YouTube）

對此陳櫻文表示曾和性生活不協調的人相處過，發現對方會莫名產生自卑感，才會劈頭就問性能力如何？接著詢問彼此歷年交往對象不OK的問題後，在雙方都能接受前提下，便決定先試婚一個月，不過因為老公當時沒有工作、婚後又得跟公婆住，加上陳櫻文表示只要登記，不需要大張旗鼓舉辦婚禮，都讓母親覺得對於終生大事過於隨便。

陳櫻文表示雙方父母第一次見面，已經是兩人結婚後的事，婚後婆媳問題也隨之而來，坦言每天都處於無形壓力中，沒想到有次跟老公抱怨時，竟看到對方默默滴淚，直言夾在母親和老婆之間相當難做人，後來試著將心比心，站在婆婆角度看待問題後，也學會婆媳之間如何和平共處。

(中時新聞網)