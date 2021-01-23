針對亞洲盃男籃資格賽B組舉辦地點從日本東京換到卡達杜哈，中華籃協23日發布新聞稿強調，一切將等卡達提供防疫相關資訊後，才會呈報教育部體育署研議，評估到底是否派隊參賽，代表還充滿不少變數，以下是籃協發布的新聞稿內容：

「原定2月在日本東京舉行的亞洲盃男籃資格賽第三階段，本會今日接到亞洲籃總通知，日本籃協因疫情考量放棄舉辦，比賽地點更改至卡達多哈舉行，比賽日期及對戰組合不變，中華男籃隊仍維持備戰準備，本會將待主辦國提供防疫相關資訊後後再行評估是否參賽。

由於日本近期新冠肺炎疫情嚴重，加上日本政府在2月7日前不開放簽證申請，造成參賽國家入境手續無法順利完成，今日亞洲籃總來函正式宣布更改比賽地點至卡達多哈舉行，比賽日期及對戰組合維持不變。

中華男籃隊目前仍以備戰本階段亞洲盃資格賽為方向，由於尚未收到主辦國卡達提交賽事防疫計畫，待相關文件送達後本會將呈報主管機關教育部體育署研議，再行評估是否派隊參賽。

本會再次強調，中華隊隊職員的身體健康與參賽安全是最優先考量，如確定派隊參賽，也會事先徵詢入選球員的參賽意願，代表隊出返國之防疫計畫也會遵照政府相關防疫政策確實執行，確保教練與球員在返國隔離期結束後可順利歸建母隊參加後續賽事。」

(中時 )