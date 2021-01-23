110學測自然科考完，北市高中自然科教師群認為生物科鑑別度偏高，其他包括物理、地科、化學都偏難。生物科和化學科都沒有時事題如疫情和萊豬，相當可惜。

和平高中教師郭鴻典表示，今年學測物理難在計算，第56到61題都要計算，難度接近指考。另外是舊課綱最後1年，新課綱重視素養，但是今年物理看不出哪一題算素養題。整體而言今年物理鑑別度會比往年好得多。

建中教師劉玉山、周麗芬以及新北高中教師沈家玉認為，今年學測生物較有利於第三類組；多選題有逐年增加的趨勢，3年來每年增加1題，動物學也考很多。驗孕筆這一題考得相當不錯。但另一方面學測生物圖表題僅3題，植物學僅1題，都是以3年來「每年減半」的速率驟減。細胞學方面，光合作用、呼吸作用非常重要，都沒有出；疫情這麼嚴重，卻一題時事題也沒有，殊為可惜。

中正高中教師李雰雯認為今年第科仍重視圖表分析，且須仔細判讀，第22題素養導向可做為明年新課綱出題參考；本土環境考得相當多，教師們很肯定。但沒有實驗題較可惜。

建中教師趙君傑認為今年學測化學實驗題減少，計算題適中且融入物理概念，多選題增加，整體偏重概念理解與應用。美中不足的是沒有時事題如萊克多巴胺、防疫酒精濃度等。

(旺報 )