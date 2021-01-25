「無痕山林」理念已成趨勢，玉山國家公園管理處提醒山友及遊客，進出園區不要留下罐頭、果皮及垃圾等物品，也不能帶走任何奇岩異石或生物遺骸，保持大地原貌；生態保護區、史蹟保存區或特別景觀區禁止攜帶寵物。

玉管處指出，園區仍有尚未被發掘的先民遺跡、歷史文物，一片破瓦、一只瓶子可能都蘊藏歷史故事，不可隨意採取帶走，以免對文化資產造成不可逆的破壞；另外包括奇異岩石等天然景物，甚至如鹿角、山羌角等也都不可任意攜出；園區禁止採取、販賣、陳列歷史文物、生物遺骸、古生物化石、石筍、鐘乳石或其他奇異岩石等標本及其加工製品。

其次，玉山園區擁有原始的自然生態環境，人為的垃圾、物品、廚餘，破壞自然環境，也會造成野生動物習性改變及影響個體健康，甚至造成人與動物之間的衝突，即使是果皮、水果籽在高山也不容易腐爛，因此請將垃圾帶下山。另外許多攀登長程高山路線的山友，會將多餘的物品或食物留在山屋，雖有造福後人的美意，卻使得山屋環境髒亂，還吸引動物侵入，造成登山安全的顧慮。

另外，為降低干擾生態環境，防範人畜共通疾病，遊憩區、一般管制區或南橫公路沿線可以攜帶寵物，但務必使用鏈繩或者其他適當的防護措施。

(中時 )