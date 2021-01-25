陸軍第6軍團33化學兵群張少尉及車承澤上兵，日前值勤衛哨期間，發現營區門外1名女性騎士下車後蹲坐於人行道旁許久，張少尉察覺異常後，即熱心上前關心，得知謝姓女士身體不適後，主動提供暖暖包、飲用水和防寒大衣予以關切，陪伴約30分鐘後，謝女身體不適已有緩解，並將大衣歸還後離開。

6軍團指揮官接獲謝姓小姐來信道謝，對於國軍官兵訓練有素，見民眾有難立即挺身而出之義舉，表達肯定與感謝。(青年日報提供)

幾天後，6軍團指揮官鍾樹明中將，突然接獲一封民眾來信，原來是當時受到衛哨即時援助的謝姓小姐寫信道謝，信中表達對於國軍官兵訓練有素，見民眾有難立即挺身而出之義舉，一再得肯定與感謝，鍾樹明獲知2人熱心助人精神，也將利用公開時機親自表揚。

助人為樂的張少尉表示，「送人鮮花，手留餘香」，由於家中也有1位需照顧的姐姐，所以更明白助人的重要性，保護人民是軍人的天職，在能力所及範圍內，一定會盡最大的力量伸出援手，後續將秉持「軍愛民、民敬軍」的精神，永遠與民眾站在一起，做人民堅實的後盾。

(中時新聞網)