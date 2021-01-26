台灣產險日前推出只要「隔離」就給10萬補償金的防疫保單，保費僅500元，近期因桃園醫院群聚感染事件，讓全民瘋搶該保單，甚至有民眾受訪認為，投保這份保單可以賺錢。對此，民進黨立委林楚茵今在臉書表示，保險公司預期有人可能投保後，故意前往可能會被隔離或染疫場所的風險，契約明定政府機關命令禁止或限制特定區域、保單生效前已接受居家隔離等情況不予理賠，呼籲民眾別拿身體健康換取意外之財，一起鞏固防疫安全網。

台灣產險日前推出被民眾稱為防疫神單的保單，全名為「法定傳染病防疫費用保險」，保費500元，效期至今年底，投保人只要被「隔離」，就予以10萬元補償金，造成民眾瘋狂搶購，以至於保險公司宣布停售該款保單。

對於民眾搶買防疫保單，林楚茵說，如果保額和實際發生損失相距若大，可能衍生有人試圖藉由保單不當利得的道德風險，甚至有民眾接受媒體採訪，表明這份保單可以賺錢，看到這現象不禁讓人擔心。

不過，該保單並非只要被「隔離」就理賠，林楚茵提醒，若有以下4種情況不予理賠：

1被保險人前往疾管署發布國際旅遊疫情建議等級表屬第三級的地區。（目前全球皆為第三級地區）。

2被保險人在保險契約生效前已出境且在保險契約生效後因入境中華民國致接受居家隔離、集中隔離、隔離治療、居家檢疫或集中檢疫。

3依中華民國各政府機關命令限制或禁止特定區域之不特定人外出之封鎖措施。（如本次部桃事件）。

4被保險人之故意行為（包括自殺及自殺未遂）、犯罪行為、非法施用防制毒品相關法令所稱之毒品。

林楚茵強調，防疫保險是當面臨突發狀況時的保障，絕非拿身體健康換取意外之財的途徑，防疫需要靠全民一起努力，切勿為領取保險理賠，故意靠近高風險場域，全民一起鞏固防疫安全網。

(中時 )