高雄市議員黃捷罷免案2月6日舉行投票，今（26）日黃捷與民進黨立委、議員一起站上街頭，宣傳反罷免，呼籲鳳山鄉親2月6日一定要出來投「不同意罷免」票，而黃捷也強調「從頭到尾都沒有做錯事情」。

今日上午7點，黃捷與民進黨立委許智傑，以及議員陳慧文、林智鴻、張漢忠、陳致中，還有在地里長，大陣仗站路口宣傳反罷免，反對仇恨報復，號召鳳山鄉親2月6日一定要出來投下不同意罷免。

民進黨立委、議員與黃捷一起上街宣傳反罷免。（圖／摘自黃捷臉書）

黃捷在臉書預告，未來幾天會持續在不同的路口出沒，歡迎大家向她揮手打氣。小港、前鎮選區的議員陳致中也現身力挺，請市民為鳳山留下一席認真優質的議員。

對於罷捷發言人徐尚賢被爆是國民黨黃復興系統的黃國山黨部代表，黃捷受訪時表示，自己也是看新聞才知道，希望背後不要有政黨介入民主活動，自認從頭到尾都沒做錯事情，正常問政、認真為民服務，希望鄉親可以看到他們的努力，別讓高雄淪為報復性城市、回歸民主運作。

據《自由時報》報導，徐尚賢坦承是國民黨黃復興黨代表，但與罷捷無關，強調罷免黃捷是反映人民意志，要罷免不適任的民代。

(中時新聞網)