因應疫情升溫，家樂福26日宣布，家樂福因應疫情現況，全台量販店即日起實施最新防疫消毒準則，共20大項，包含電梯、手扶梯、顧客廁所、育嬰室、顧客休息室、手推車/手提籃/手拉藍、顧客置物櫃等，基本每4小時內消毒1次，還有嚴格落實進入賣場戴口罩，如顧客在賣場內脫下口罩，經勸導後屢勸不聽，將請離賣場，並將每週設一時段閉店全館消毒！

其他還有生鮮區備有酒精自動消毒器，並提供一次性手套使用，以及生鮮用餐區設立防疫塑膠隔板，賣場內規畫防疫專區，排隊區域保持1.5公尺距離，自動結帳機顧客使用完畢後，由專人立即消毒設備等。

家樂福公布20項防疫措施如下：

1.電梯及手扶梯基本4小時內消毒1次

2.電梯內備有酒精(保持充足)&保持電梯內社交距離公告

3.手推車/手提籃/手拉藍基本4小時內消毒1次

4.顧客進入賣場需配戴口罩、量額溫

5.賣場入口提供顧客酒精自動消毒器&提供一次性手套使用

6.如顧客賣場內脫下口罩及時勸導，屢勸不聽請離賣場

7.賣場內規畫防疫專區，排隊區域保持1.5公尺距離

8.生鮮區備有酒精自動消毒器&提供一次性手套使用

9.生鮮用餐區設立防疫塑膠隔板

10.生鮮用餐區設防疫公告:保持社交距離，用餐完畢立即消毒!

11.賣場冷凍冷藏櫃把手每1小時消毒1次

12.收銀線輸送帶設防疫公告協助顧客消毒

13.自動結帳機:顧客使用完畢後由專人立即消毒設備

14.顧客廁所基本4小時內消毒1次，針對門把/水龍頭等設備噴撒酒精消毒

15.賣場入口/家電櫃台/生鮮磅秤/收銀線/服務中心/自助包裝區設有保持社交距離1.5公尺地貼

16.育嬰室及顧客休息區基本4小時內消毒1次，並設有消毒&保持社交距離公告

17.顧客置物櫃基本4小時內消毒1次

18.員工休息室/置物櫃及員工廁所基本每4小時內消毒1次

19.顧客休息區廁所內設有酒精供顧客自主消毒

20.每週設一時段閉店全館消毒

(工商 )