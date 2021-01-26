員林市近年粗出生率都高於全縣平均值，更穩坐全縣26鄉鎮市之冠。（謝瓊雲製表）

員林市近年粗出生率都高於全縣平均值，更穩坐全縣26鄉鎮市之冠。（謝瓊雲製表）

有富爺爺、富奶奶撐腰，讓年輕人放膽生，彰化縣是農業大縣也是傳統產業原鄉，有為數不少的隱形富豪，加上不少城鎮福利好，讓年輕人勇敢結婚成家，近年來彰化縣新生兒人數的粗出生率在全國名列前茅，其中，又以員林市最敢生，穩坐全縣之冠。

根據戶政資料統計，彰化縣2018年起至去年間年度粗出生率分別為千分之9.79、9.73和9.53，2020年彰化縣一舉超越桃園市，成為全台粗出生率第一名的縣市；全縣26鄉鎮市中，又以員林市「最敢生」，3年來出生率千分之9.89、10.73、9.83，蟬聯全縣之冠。

官員認為，彰化縣每胎有3萬元的育兒津貼，加上許多鄉鎮市也加碼祭出許多福利，成為生子誘因。尤其彰化縣傳統產業多，不乏許多隱形冠軍，近幾年推出的新建案、開發案在全縣各鄉鎮「遍地開花」，連台中市大建商也搶進推案，都顯示年輕人結婚生子、成家自住需求增強。

員林市長游振雄說，員林市是幸福城市，近十年人口數將近12.5萬人，保守估計存款破億元的存戶就超過700人，等於你走在員林市街上，每178人中就有1人是億萬富翁。

建大、正新、美利達、允強、泰山、聚隆等許多上市櫃公司在彰化縣內設廠，經營者家族都選擇落腳定居在員林市；184公頃市地重劃後，70多甲的農地一夕間變更為建地，更讓許多老農夫們翻身成「田僑仔」富地主，有這麼多富爺爺富奶奶撐腰，不只讓員林市破千萬的建案林立，也讓年輕人勇敢婚、放膽生，連續十年新生兒人數都破千，粗出生率更是穩坐全彰化縣之冠。

(中時 )