女星張鈞甯出道多年，是演藝圈的氣質女神，近日她在微博曬出一組海島寫真，穿著繞頸露背洋裝，露出整片美背，讓許多粉絲看了狂讚太美。

在這一系列海島寫真中，張鈞甯頂著一頭俐落短髮，穿著繞頸綁帶洋裝，尤其衣服背後的大挖空設計，讓她的整片白皙美背全都露，搭配其燦爛甜笑和大海美景，洋溢清爽的夏天感，美度破表，立刻引爆粉絲討論。

張鈞甯海邊寫真被狂讚太美。（圖／翻攝自張鈞甯微博）

張鈞甯大秀美背。（圖／翻攝自張鈞甯微博）

張鈞甯在新片《緝魂》剪去一頭長髮，挑戰帥氣女刑警的角色，還為此做許多體能訓練，和過去優雅氣質形象大不同，更因短髮造型太帥，被許多女粉絲告白想把她「掰彎」（指變同性戀），未料她聽完後竟脫口說：「沒事！我很快就結婚了！」隨即表示在開玩笑，首映會主持人問她是否暗示很快要脫單？張鈞甯則回：「我也希望，希望托您的福，承您吉言。」

其實，張鈞甯之前接受《ELLE》雜誌專訪，聊到感情生活，就坦言自己私心想保留隱私，因為這樣才能義無反顧地投入，「我希望我可以遇到一個有幽默感的對象，然後我們可以有說不完的話。為什麼幽默感很重要，因為如果這個人，可以擁有寬容的氣度去面對生活中的不如意，也沒有甚麼好過不去的。對，我想找的就是這樣的人。」

(中時新聞網)