台北市觀光遊憩績優景點評選近期公布結果，北市立兒童新樂園脫穎而出，同時榮獲特優、最佳友善環境獎及最佳社會責任獎等三項殊榮，園方為與大家一起同慶，27日至29日連續三天，推出快閃優惠活動，2人同行第2人可以半價(100元)購買兒童新樂園一日樂Fun券1張，歡迎大家一起來兒童新樂園分享喜悅。

兒童新樂園指出，即日起至年底推出的一日樂Fun券（每張200元，限當日使用)，精選最受大小朋友歡迎的13項遊樂設施，從適合小朋友搭乘的波力摩天輪、海洋總動員，到大朋友最喜歡的叢林吼吼樹屋（自由落體）、尋寶船（海盜船）等，通通可以無限暢玩，玩累了，還可到園區二樓的「波隆納世界插畫大展」欣賞藝術的創作與熱情。

「台北市觀光遊憩績優景點」評選活動，為北市府觀光傳播局舉辦，為吸引更多國內外遊客至臺北市旅遊，提升遊客滿意度及重遊率，持續建構臺北市成為國際觀光城市，於去年7月邀集市府各局處及觀光、旅運、外語、穆斯林等領域專家學者實地訪視，考核台北市20處景點，總共選出7處景點，繼108年榮獲優等，兒童新樂園109年榮獲特優、最佳友善環境獎及最佳社會責任獎等三項殊榮，感謝遊客的支持和肯定。

由於今年遭逢疫情，請遊客務必遵守中央防疫政策，入園前量測體溫並全程佩戴口罩，進入室內遊戲場所請配合實名制，且為提供遊客安心遊玩環境，兒童新樂園已進行多項加強防疫措施，於大門、各設施入口等共40處位置設置酒精消毒器，供遊客加強手部消毒使用；另針對廁間設備如座墊、馬桶蓋、沖水鈕、兒童座椅、無障礙扶手等、遊樂設施座艙、安全桿等遊客常接觸的地方，提高消毒頻率，打造適合闔家出遊的親子樂園。

(中時 )