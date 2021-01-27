53歲廖姓補習班老師要求女學生穿短裙上課，之後再拿手機偷拍內褲，或進廁所偷拍如廁畫面，檢警去年獲報，自廖的電腦、隨身碟查到列有學生列表清單的數十個偷拍影像檔案夾，事後有2名女學生提告，台北地檢署27日依妨害祕密罪起訴廖，並請求法官加重其刑。

廖男是北市吉林路某數學補習班負責人，去年間因女學生上廁所時，發現是廖男尾隨偷拍，回家告訴父母報案，檢警到廖男家中和補習班搜索，查扣電腦以及隨身碟。

檢警發現，廖男電腦及隨身碟的40個資料夾的照片，時間從2001到去年間，但拍到只有女生下半身，由於廖另自行製作學生清單，註記部分被害人身分，檢警循線找到7名被害人，其中僅2人提告，其他女生則不願追究。

廖男坦承因好奇偷拍，由於他當老師的習慣，所以製表列冊，檢察官依妨害祕密等罪起訴廖男，並請求法官依《兒童及少年福利與權益保障法》，加重其刑。

(中時 )