胡蘿蔔營養豐富，除了富含許多維生素，所含的胡蘿蔔素還能用來治療夜盲症，保護呼吸道，提高免疫力，被視作健康蔬菜。不過，有傳聞說吃胡蘿蔔竟會導致皮膚變黃。對此，食藥署也證實，若長期大量食用，確實會導致色素沉澱。且不只胡蘿蔔，還有南瓜、枸杞子也會造成皮膚變黃。

謠傳吃胡蘿蔔（紅蘿蔔）會讓皮膚變黃？「食藥闢謠專區」解釋，胡蘿蔔因含有豐富維生素A，而維生素A屬於脂溶性維生素，如果長期大量食用，皮膚的確會因色素沉澱而變黃。

不過，食藥署指出，「大量」的定義是，每日食用超過270g的胡蘿蔔，如果只是每天喝一杯胡蘿蔔汁（1杯＝240 cc），並不會發生維生素A過量的情況。正常來說，成人對維生素A的上限攝取量是每日3,000微克視網醇當量，而100g胡蘿蔔的維生素A視網醇當量約為1,120微克。

另外，食藥署透露，其實不只是胡蘿蔔，部分紅、黃色的食物都可能會造成皮色素沉澱，例如枸杞子及南瓜等。然而，食藥署表示，即使真的攝取過多維生素A導致膚色變黃，也只是暫時性而已。只要停止食用，就會慢慢復原為本來的膚色。

(中時新聞網)