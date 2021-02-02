無黨籍高雄市議員黃捷罷免案投票將於6日舉行，挺捷、罷捷雙方人馬進行後衝刺。有網紅前往黃捷位於鳳山的服務處附近，街訪當地住戶，詢問他們對罷免案的看法，以及對黃捷的印象，有不少人都表示支持罷免黃捷，並指她平常很少在地方上走動。

YouTuber「Bit King比特王出任務」今(2日)前往黃捷服務處附近的社區，並在一處小公園隨機訪問黃捷的鄰居們，如何看待罷免案和黃捷平時的為人。路邊的一名大哥表示支持罷免，並直言黃捷不會做人，「這邊大家都討厭她啦！」至於罷免她的理由，則是黃捷不為人民發聲，「該發聲的不發聲，像萊豬這個東西要怎麼辦？我的小孩子要吃嗎？這是攸關下代子孫的事情？不是只有我們這一代而已」，這名大哥還透露，附近鄰居並不支持黃捷。

一名在公園裡使用運動器材的阿伯則認為，罷免案應該會成功，「你放心啦」，並指罷免案其實也不是針對黃捷，是針對這個環境，大家對政府施政不滿意，而她對黃捷的印象則是平平。阿伯也表示，自己應該會去投票，他也透露大部分的反應也都是對大環境不滿，想要尋找一個出口。

公園裡的一位大姐指出，她支持罷免，且會去投票，並直言黃捷只在選舉時出來露過臉，之後就很少看到她，且附近社區的活動黃捷幾乎都不會參加，「我們是要選一個為我們做事的人，不是選一個沒在幫我們做事的」。這名大姐更砲轟黃捷，只是每個月固定領薪水，其他時間看不到人，批評別人她很會講，做事情沒看到她做幾樣，「要讓人家覺得你有存在的意義」。

公園旁邊的一名阿姨直言，非常支持罷免，並指現在罷捷的焦點有點模糊，「好像變成罷捷總部提甚麼議題要罷免她」，她更透露，罷免黃捷是大家埋在心裡很久的一個種子，有萊豬的議題當引爆點，讓我們更想罷免黃捷。不過，這名阿姨分析社區的狀況後指出，因為人口結構改變，罷免和會不會通過有得拚，她還表示，偶爾會看到有綠媒來採訪黃捷，但她平常都是在服務處理面，不太會出來走動。

(中時新聞網)