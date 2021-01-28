為了健康或追求自己理想中的身材曲線，不少人都會努力健身、控制飲食。但星座命理專家艾菲爾老師昨（28）日就點名3星座和3生肖的朋友，表示他們體態圓潤一些，對運勢反而更好，所以不用對增加的體重有太大的壓力，因為福氣和好運馬上就要來報到啦！

▍生肖牛：發福代表不煩心

生肖牛的你習慣什麼事都往肩上扛，連別人的情緒也往自己心裡放，讓身心都感到非常疲憊。再加上你不喜歡把煩惱說出來，總是沈默的好好地把事情做完，壓得你心力交瘁而不小心瘦了好幾圈。適逢本命年，你上半年要做的就是養精蓄銳，因為你越減肥，就是越把福氣減掉！也幸好還有吉星「華蓋」、「歲駕」扶持，好運會慢慢到來，讓你心裡的負擔越來越輕，人也越來越福態。記得千萬別把變胖當成新的壓力，煩心的事情減少，隨之增加體重，反而會讓好運更愛找上你。

▍生肖羊：發福更有貴人運

屬羊人個性可愛，外表也討人喜歡，但你容易因為別人的想法而忽略自己，而且今年生肖羊又是本命年生肖之一，身材太瘦不只沒有精神，還無法帶給別人陽光，甚至吉星的光芒也無法照耀到你身上。如果你2021年上半年發福了，那你會發現是自己更懂得享受了，也不像之前一樣那麼在意別人的眼光，不害怕吃胖了另一半會挑剔。也意外讓身邊的人更喜歡與你親近，福氣也更容易找到你，交友運、貴人運都大幅的提升。

▍生肖猴：心定下來 體重胖起來

還在找尋人生答案的你，是來自於你古老血脈中猴子跳躍的心性，腦袋聰明、反應快，但也容易對事情有所質疑，這個工作真的好嗎？真的想和這個對象走下去嗎？各式各樣的煩惱讓整個人過於消瘦，給人一種太過精明的感覺，反而讓人不太敢親近。如果發福了，代表你在工作或愛情，甚至是人生目標上有了著落，找到自己的棲身之所。所以如果因為不小心吃太多變胖你反而要開心，因為這代表你在今年找到最讓你舒適、安穩的生活模式，2021的難題自然順利迎刃而解！

▍巨蟹座：發福有助貴人運

巨蟹是守護的星座，給身邊人一種值得信賴的感覺，如果發福了會更有大哥大姐的氣勢，讓大家更願意對你吐露煩惱，更信任你給的建議，重要的是能因此帶給別人更多溫暖。你圓圓的臉蛋最適合微笑，簡直是朋友們眼中的太陽、福星，特別是2021年，當你身邊人氣愈來愈旺，你就更有可能在今年上半年就遇到你生命中的貴人。大家都喜歡跟有親和力的人相處，太瘦的人反而讓人不敢依賴。

▍天秤座：發福反而有桃花

相當注意外表的天秤，平常出門肯定都是美美的，但過年嘛，年夜飯、朋友聚餐，各種食物的狂轟猛炸下，就算是天秤也會控制不了自己的體重。但你會發現，太注意外表的自己，會給人一種難以親近的感覺，甚至有人會誤解你，覺得你難追。2021年開始，臉稍微圓起來，身材發福一些，反而讓人覺得你好親近，原本不敢跟你講話的人也會勇敢起來，加上發福讓你的皮膚更好，容光煥發，桃花運不減反升，很快就能在上半年就遇到命定桃花。

▍射手座：幸福指數等於體重數字

跟射手談發福可說是太小看他們了，心寬體胖的射手們，只要心情好，體重也會直線上升，絕不會因為他人的目光而委屈自己；反過來說，只有在運勢不佳、心情低落、甚至身體不適時，射手們才會變瘦。所以發福的射手，代表一切事物沒有煩憂，體重的數字，幾乎等於幸福的指數。而且當射手沒有被困擾羈絆時，就能在自己專注的事情上大爆發，所以發福的射手更容易有工作運或是財運。因此上半年的射手，就不要太在意體重數字吧！你越發福，反而越有福氣，很快就能迎接人生的新高峰。

(中時新聞網)