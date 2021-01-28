一名女子想燉香菇雞湯給老公喝，但內鍋卻忘了加水，等她打開鍋蓋一看，眼前畫面讓她當場傻眼，原來雞湯已被熬到變「滴雞精」，照片曝光後引起不少網友驚嘆：「快撈來喝」。

原PO 26日在臉書社團《爆怨公社》發文指出，趁老公放假，她想燉個香菇雞湯給老公喝，不過就在她打開電鍋時發現，內鍋竟然忘了加水，因此香菇雞湯當場變成香菇滴雞精了，讓她很苦惱是要當滴雞精喝掉，還是可以再加水煮成雞湯？

人妻PO出她燉的香菇雞湯，幾乎被熬到快變「滴雞精」。(圖/截自臉書 爆怨公社)

從照片中可見，一鍋肥美的雞肉，上面還鋪滿了香菇和薑片，但鍋底只剩一點點汁液。照片曝光後網友紛紛留言「濃縮再濃縮」、「妳的廚藝是小當家教的嗎？」、「妳是不是想買新包包？」、「人材啊」、「這太補了！意圖明顯」、「這老公晚上沒加個三小時班可能不行」、「所以要...%%%」。

眼看留言即將歪樓，有好心網友建議「先倒出來給ㄤ喝，加水再煮一次應付晚餐」、「加水、加一杯米酒下去，外鍋再加水，開關按下去再煮一次」、「再填水進去，加少許鹽再燉20分鐘，裡面精華依然在」；也有人認為「吃乾的香菇雞也不賴」。

電鍋+碗公 懶人「滴雞精」 香純又省錢

(中時新聞網)