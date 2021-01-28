沒想到湖人本季客場首敗，竟然如此充滿戲劇性！湖人雖在最後關頭打出13比0超前攻勢，卻沒辦法守住七六人前鋒托必亞斯哈里斯最後3秒的致勝跳投，湖人終場106比107飲恨吞敗，除了中止3連勝，也宣告本季客場10連勝中斷，客場不敗之身破功。

湖人首節完全擋不住七六人中鋒恩比德的內線進攻，更賠上馬克蓋索、哈瑞爾兩名內線主力犯規纏身，轉眼落居16分大幅落後劣勢，幸好詹姆斯次節挺身而出，頻用內線強打取分，幫助湖人逐漸追上，上半場結束，湖人僅以51比55落後。

打到末節，眼看七六人取得雙位數領先，湖人卻在最後關頭打出13比0猛攻，包含安東尼戴維斯最後11.2秒的超前上籃，反讓湖人106比105超前，沒想到暫停過後，托必亞斯哈里斯卻在最後3秒投進致勝球，也讓湖人吞下客場首敗。

七六人以恩比德28分最高，致勝功臣托必亞斯哈里斯也拿24分，班西蒙斯完成本季個人第3次大三元，他拿17分、11籃板及10助攻，上季幫助湖人摘冠的丹尼格林14分；湖人以詹姆斯34分最高，安東尼戴維斯也有23分，薛洛德16分。

(中時 )