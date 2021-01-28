執行人員三度赴江姓民眾戶籍地訪查。（行政執行署花蓮分署提供／王志偉花蓮傳真）

新冠肺炎疫情升溫，花蓮有一江姓民眾自澳門返台居家檢疫，卻外出趴趴走，被花蓮縣衛生局裁罰10萬元，但拒繳且行蹤不定，全案移送法務部行政執行署花蓮分署追繳，已先祭出限制出境及出海處分，不排除向法院聲請拘提。疫情至今，花蓮分署受理裁罰12件、9件已執行，繳清裁罰金額103萬元。

行政執行官邱俊諭強調，農曆春節將有大量旅客返鄉，呼籲遵守居家隔離規定，若違反相關規定被裁罰卻逾期不繳，則於收案後迅速強力執行，以避免防疫出現破口。

花蓮分署表示，江姓民眾，去年9月自澳門返台後，未遵守居家檢疫規定自行外出，經花蓮縣衛生局裁罰10萬元仍拒繳。初步調查，江某名下無存款、薪資、車輛及不動產可供執行，戶籍地是寄居戶口，期間兩度會同衛生局人員突擊戶籍訪查，仍查無所獲。

花蓮分署表示，當事人電信門號因屬預付卡，多次聯繫也無法撥通，已請其家屬協助聯繫盡快出面處理。花蓮分署也將持續透過多方管道調查其行蹤，已先祭出限制出境及出海處分，未來不排除向法院聲請拘提。

花蓮分署自去年起迄今受理新冠肺炎裁罰案件共12件，其中9件已成功全額徵起，繳清金額103萬元。防疫視同作戰非常時期，花蓮分署呼籲務必遵守政府防疫措施，居家隔離不得外出、自主健康管理者避免出入公共場所、外出時配戴口罩、保持社交距離等，避免防疫出現破口。

(中時 )