周湯豪（右）昨為母親比莉慶生。（環球提供）

周湯豪（Nick）孝順母親比莉眾所周知，27日是比莉69歲生日，周湯豪發揮暖男本色，串通《媽，別鬧了！》劇組為老媽慶生，他「人肉快遞」自己當生日禮物，帶著花束從台北直奔南部，趁比莉工作時突襲慶生，比莉一邊笑罵：「你到底在幹嘛啦！」一邊感動落淚，也讓周湯豪得意慶生任務大成功。

母子倆近期各忙各的工作聚少離多，周湯豪按捺不住思念，串通劇組「突襲」拍攝現場、現身苗栗外景，彷彿擁有一扇「只通往比莉的任意門」，讓比莉又好氣又好笑。周湯豪在社群網站發文，PO出和老媽合照寫道：「生日快樂，你開心我就開心，我們兩個就是一個家，謝謝你的照顧還有陪伴，有你真好。」

周湯豪說，媽媽其實不過生日也從不犒賞自己，但媽媽今年拍戲很辛苦又不在台北，他想要給老媽一個驚喜，昨特地和劇組串通，帶著老媽一直想要的神秘禮物、和姪子一起送的花束、氣球，突然出現在比莉下榻的飯店房間，祝她生日快樂。孝順的他為宣傳老媽新戲不遺餘力，也透露自己今年會努力「生產」新作品。

(中時 )