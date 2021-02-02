51歲資深音樂人周傳雄（小剛），出道33年創作不少膾炙人口的歌曲，在歌壇占有一席之地，日前他參加陸綜《天賜的聲音2》，坐在台下年僅22歲的歌手孟美岐，卻被誤會為評審，引發外界連番砲轟，不僅孟美岐本人氣得澄清，連節目組都出聲，如今周傳雄本人也回應了。

周傳雄近日登上《天賜的聲音2》，網友卻誤以為台下的孟美岐是評審，紛紛砲轟她不夠格，爭議發生後，孟美岐透過工作室發出聲明，痛批節目組「出現了種種低級錯誤，甚至近日周傳雄老師相關熱搜話題也累及無辜，導致孟美岐女士被無端謾罵、惡意攻擊。」

孟美岐誤被當成評審。(圖／翻攝自微博)

對此，《天賜的聲音》節目官方也回應，《天賜的聲音2》不是選秀，只是想宣揚合唱音樂的美好，節目中也沒有所謂的導師和學員，只有音樂合夥人和飛行音樂合夥人嘉賓，雙方一起來以歌會友，強調孟美岐只是音樂合夥人身分，並不是評審。

節目官方發聲明回應。(圖/翻攝自《天賜的聲音》微博)

而周傳雄也在微博發文，「聽説這兩天有點熱鬧，老人家又落伍了...。」並分享了一段插曲，透露他當初收到節目提供的demo時，雖然覺得key有點高，但考量到合唱夥伴顏人中的key，「萬一改低了，説不定他不好唱，猶豫了一下，便沒有提出改key的要求。」

周傳雄在微博發文。(圖/翻攝自周傳雄微博)

直到彩排結束，她和顏人中在聊天，才發現對方也有和他一樣的想法，結果2人都因為在乎對方的感受，沒有提出換key的建議，「結果，我們兩個都想太多，就這樣將錯就錯地完成了這首《我難過》，希望大家還滿意呀！」

(中時新聞網)