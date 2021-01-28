這次的去年選秀狀元愛德華茲與榜眼懷斯曼的對決，還是由懷斯曼稍占上風！柯瑞28日在第3節爆發，單節投進4顆三分球，搭配懷斯曼拿下生涯新高25分，攜手帶領勇士123比111輕取灰狼，笑納本季第10勝(8敗)，排名也升到西區第6。

儘管柯瑞上半場手感冰冷，投9中1，含三分球投5中0，只拿2分、7助攻與4籃板，勇士跟灰狼打完上半場，卻仍取得58比51領先的兩大關鍵人物，分別是5投5中、4罰全進，半場拿下16分的烏布雷，以及替補拿下14分的懷斯曼。

下半場才打1分23秒，柯瑞總算在第8次三分出手，投進個人第1顆三分球，找回手感的他，隨即單節又進3顆三分外線，帶起勇士一波誇張16比3猛攻，更取得25分大幅領先，所剩的比賽時間，勇士都沒讓灰狼縮小差距到個位數。

柯瑞克服上半場手感低潮，最後貢獻16分、8助攻與6籃板，最近改從替補出發的懷斯曼，拿下25分、6籃板及2火鍋，烏布雷20分，威金斯19分，戴米恩李17分；續排西區墊底的灰狼，則以愛德華茲與馬利克比斯利各拿25分最高。

(中時 )