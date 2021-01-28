張信哲與「接招合唱團」主唱蓋瑞巴洛（Gary Barlow）合作推出英文新歌〈A Matter of Love〉，28日宣布該曲作詞人是電影《獅子王》、《阿拉丁》的主題曲及音樂劇《萬世師表》、《艾薇塔》等御用作詞人提姆萊斯（Tim Rice），意義非凡。

張信哲在2019年於倫敦結識提姆萊斯，2人相談甚歡之下，並由提姆萊斯介紹，讓張信哲認識蓋瑞巴洛，十分有緣，也促成3人這次東、西方音樂融合。張信哲先前花7天來配唱這首歌，表示因為花很長時間在語言、腔調上調整細節，「即便再好的英文，因為不是母語，也可能會有腔調，因此和製作人花很多時間調整，不讓英文語系的人聽起來怪。」

這次跨國合作，張信哲笑表示「這首歌醞釀很久，也不是太久」，前期花時間交許多朋友，他在倫敦做「未來式」演唱會宣傳，結識很崇拜的國際音樂人蓋瑞巴洛、提姆萊斯，在聚餐後，張信哲發現他們對亞洲充滿好奇，更對華語歌手很有興趣，他們暢聊後，決定要合作，張信哲透露提姆萊斯、蓋瑞巴洛在事前有下功夫，去聽他所有的主打歌，抓出張信哲聲音最美的音域、最擅長的歌唱方式。

張信哲憶起一拿到提姆萊斯的詞，感動：「當時一看整個迷醉，真是太美了，像是一首詩、一個故事，完美得不得了。」並直誇：「在短短的英文詞裡，構築出這麼美而優雅的畫面。」當歌詞搭配上蓋瑞巴洛的曲，張信哲一唱起這首歌時，形容，「整個人都飄了，有機會可以唱到，自己覺得很開心，根本是經典」，他希望當疫情過去，一定會再和提姆萊斯、蓋瑞巴洛相見，期待：「也許下次合體，就是新合作的開始。」

(中時 )