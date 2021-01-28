有民眾發現東湖一家刈包店今晚排隊人潮多，店門口大排長龍。(圖取自我是東湖人社團版)

「這是在排什麼？」有民眾發現東湖一家刈包店今晚人潮多，店門口大排長龍，對此，就有網友解答，因為今(28日) 適逢農曆尾牙，而依照習俗尾牙要吃刈包。每年這個時候，許多商家會準備牲禮、金紙祭祀土地公，以祈福招財，其中，會以吃刈包象徵來年發大財、事事順利，不過對於商人來說，尾牙吃刈包代表著，將過去一年在生意上說過的善意謊言吃下肚。

在台灣的習俗中，中秋吃月餅、端午吃粽子、清明食潤餅，而尾牙這天要吃刈包。一般家庭每逢初一、十五，而商家則是初二、十六，以及在市場做生意的會在初三、十七，定期拜土地公，所以這幾個日子，是大家「作迓」的日子，而每年的第一個「迓」，是在2月初，也就是「頭迓」，12月中則是最後一個「迓」，所以叫作「尾迓」、「尾牙」。

吃刈包有2種特殊意涵，由於刈包外型長得像錢包，裡面夾著豐富的配料，一大塊滷肉、酸菜、花生粉、還有香菜等等，讓形狀像一個飽滿的錢包，所以取其財富滿足的喻意，因此在尾牙吃刈包，象徵來年發大財、錢包滿滿用不完；第2種意義是，刈包的另外一名字為「虎咬豬」，與閩南語音「福咬住」相近，象徵意義就是將一整年不好的，全部把它吃掉，煙消雲散迎接新的一年。

不過，尾牙吃刈包，對商人來說還有另一層意義，由於商家在做生意上時，常會說些善意的謊言，而在尾牙吃刈包，代表商家「象徵性地把今年曾說過謊言包起來吃掉」，此外，除了刈包尾牙這一天還會吃潤餅，因其形狀像用紙張把銅錢包成圓筒形一般，代表富潤家庭。

(中時新聞網)