恩主公醫院為擴大對腎臟病友的服務，於去年開始擴建透析（洗腎）中心，在本月25日遷至復興醫療大樓2樓，血液透析床數從原先的36床擴增至45床，並於今天(27日)舉辦啟用典禮，未來將階段性地擴大血液透析照護能量至60床，以照顧更多腎臟病友。恩主公醫院希望透過改善環境與硬體設備，提升醫療服務品質，讓腎友們能夠感受到如家般的溫暖及照護。

恩主公醫院吳志雄院長表示，原位於復興醫療大樓10樓的透析中心於民國87年開始門診服務，原血液透析床數有36床，每月平均服務約2600人次。然而，隨著國內洗腎人數的攀升，原有的透析床數逐漸不敷使用，在第三棟門診大樓搬遷後，院方開始積極打造原新的透析中心─透過門診大樓搬遷後所釋出的空間作重新整理，並聲吉香關設備。新的透析中心增至45床，預估每月服務量可達3000人次，接下來將階段性擴增至60床，預計服務可超過4000人次，院方也特別感謝團隊的專業與用心，以及病友及家屬對恩主公醫院的肯定。

「慢性腎臟病若及早介入照護，可延緩進入洗腎階段，因此，周全的整合性照護相當重要。」恩主公醫院醫療副院長、腎臟科林建宇主任提到，除了腎臟專科醫師，恩主公醫院亦提供慢性腎臟病衛教師與營養師組成的專業團隊，為民眾提供全方位的照顧及諮詢服務，希望著眼於慢性腎病前期預防，以延緩惡化。為兼備預防與治療，在病人進入透析階段時，腎臟科為提供更好的健康與照護品質，透過結合心臟內、外科等多專科的團隊，使治療階段更加完善。然而，在軟硬體設備上，透析中心具備智能血液透析管理系統，可完整記錄洗腎流程的護理資料，原本要手寫記錄的血壓、脈搏、血液流速等等，現在均智能化自動上傳，還能做到1小時後的低血壓預測警報，不僅提升醫療精準度，也大幅減少護理人員來回穿梭於病床的時間。

然而，全新的透析中心除了軟硬體設備的提升，環境也更加優美、舒適，以寬敞、明亮的空間及人性化的設計打造個人專屬空間，在每個床位皆有專屬電視及耳機，恩主公醫院期望藉由這次透析中心的擴建與設備升級，讓腎友們能在寧靜、舒適的環境中，接受完善、安全的透析治療，與腎友們一起守護「腎」利新生活！

(中時新聞網)