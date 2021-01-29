台中市北屯區民進黨立委莊競程，為迎接農曆新年，邀請擅長以牛為創作主題的台灣知名藝術家許文融，親筆揮毫「牛轉鴻運來」，大紅大金的印刷，洋溢過年氣氛，非常討喜，限量發送2萬份，有需要的民眾可前往北屯路275-2號服務處或北、北屯區各里長辦公處免費索取，送完為止。

春節腳步近了，家家戶戶都在準備春聯，由於詢問的民眾不斷，立委莊競程特別前往苗栗三義請託擅長以牛為創作主題的知名書畫家許文融撰寫春聯，許文融一口答應，還特別落款「牛轉鴻運來」，深具意義。

莊競程表示，許文融小時家境清寒，5歲就開始放牛，終日與牛為伍，對牛的一舉一動很了解，有非常深厚的情感，許文融寫下「牛轉鴻運來」，看起來特別棒，尤其大紅紙配上大金牛的印刷，非常顯眼、討喜，民眾詢問不斷。

莊競程指出，許文融對牛的習性相當了解，金牛是經由特別設計過的，牛的後腳微微往下蹲，牛後腳蹲，尾巴向內縮時，代表準備衝刺了，莊競程祝福今年拿到春聯的民眾，都能牛轉鴻運來、幸福快樂大發財、保平安。

北屯區北京里長蘇乙青說，今年很多里民詢問「金牛」春聯，他一口氣領了2百份要給里民；北區錦洲里長吳昌隆指出，有別於傳統春聯充滿匠氣，許文融的春聯栩栩如生，能獲得大師墨寶，他個人要了2張，1張張貼、1張保存起來，實在太珍貴。

莊競程表示，「牛轉鴻運來」春聯，共印刷2萬份，非常精美，有需要的民眾除可前往北屯路275-2號服務處索取外，他也將提供北、北屯區各里長辦公處200份春聯，方便民眾索取，送完為止。

(中時 )