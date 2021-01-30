一名4個孩子的母親日前在網路上抱怨，過年前遭老闆開除，理由是疫情影響公司生意，但她上次失業至今不到1年，1年內遭裁員2次，無法再申請失業津貼，讓她崩潰地說「年後怎麼辦？」也公開求職「過年後虛歲38歲、實歲36歲，還有雇主要聘用嗎？」許多網友同情此遭遇，留言罵該老闆過年前裁員很沒良心。

該母親在臉書「爆怨公社」上發文表示，她原本以為可以開心地度過年終，沒想到老闆日前跟她說「有一個壞消息跟妳說」，原來公司提早在2月5日開始年假，而她則是工作做到過年前，確定遭到裁員，她得知後趕緊詢問老闆原因，心中暗自擔心「難不成上廁所偷滑手機被發現了？」而老闆則解釋因為疫情影響生意，才不得已裁員。

4寶媽1年內被開除2次，崩潰地說「過年後虛歲38歲、實歲36歲，還有雇主要聘用嗎？」（圖／翻攝自臉書「爆怨公社」）

該母親後來希望改為無薪假未成，老闆還強硬地說「已經通報勞保局了！確定裁員！」老闆說裁員該給的資遣費等不會少給，仍讓她相當難過地說「還有4個小孩要養，年後該怎麼辦？」她還說上一次失業至今未滿1年，無法再申請失業津貼，直言「過年後虛歲38歲、實歲36歲，還有雇主要聘用嗎？」。

許多網友說該老闆一切照著流程資遣員工，卻在過年前提出，雖然合乎法規，但卻不近人情，紛紛安慰該母親「有遣散費不錯了」、「工作再找一定還有，加油！」也有人建議她即便6個月的失業補助都領完了，也可以去上職訓局的職訓課程，有機會領到職訓津貼，大約是基本薪資的6成。

(中時新聞網)