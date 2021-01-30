一名人妻去年與結婚6年的丈夫因故離婚，今年8月再度複合結婚，不過她日前發現丈夫手機中開始有許多隱藏帳單，某日她發現帳單內容竟是KTV、汽車旅館等，都是上千元的消費，讓她崩潰不敢面對真相，直說「他（丈夫）真的對我非常好，把我當公主養，我相信他只是喝完酒沒地方住，但是我真的好難受。」

該人妻在臉書「爆怨公社」發文表示，她與丈夫結婚6年，從來沒有看過對方手機，對方的信用卡、提款卡都放在她那，但2人去年5月離婚後，就將信用卡還給對方，不過今年8月2人復婚，她日前無意間發現對方在某銀行的消費紀錄，包含4千多元的KTV、2千多元的汽車旅館和1萬多元的視聽伴唱系統等。

一名人妻今年8月與丈夫複合結婚，不過她日前發現對方手機中有許多隱藏帳單，內容竟是KTV、汽車旅館等。（圖／翻攝自臉書「爆怨公社」）

看到這些消費紀錄，該人妻崩潰地說「因為他（丈夫）真的對我非常好，把我當公主養，我相信他只是喝完酒沒地方住，但是我真的好難受」，她說不能夠當面詢問丈夫，因為對方會發飆，她因此上網詢問網友該怎麼辦，「這是我第1次PO文，朋友都覺得我笨」、「請大家容許我哀怨一下」。

許多網友則留言說，「妳要選擇替他找謊言來安慰自己？那就別問了」、「有妳一個公主還有千千萬萬個公主」、「不接受就離開吧，勉強是很痛苦的」、「都離開了幹嘛還回去？想開一點，如果我是你，我離開就打死不回去了」、「一旦分開了，再復合只是欺騙自己」。

(中時新聞網)