第一屆女子棒球聯賽預賽最後一週賽事攸關4強晉級，台北御聖High Match以11比7擊敗Sunday，搶下4強席次，接棒未來則以24比0撂倒國立體大，兩隊都前進4強。

第一屆女子棒球聯賽進入白熱化階段，賽前排名前二的接棒未來、Sunday篤定晉級複賽，另兩席則要看今日(30日)比賽結果，首場御聖、Sunday交鋒，御聖開局先拿2分，Sunday則在1局下利用2安打、2失誤、1觸身球攻下3分反超，御聖2局上靠著蘇詩媚、余品萱再度安打連線，加上3保送灌進4分，4局上蘇詩媚、余品萱、黃莉晶都敲出安打追加2分，Sunday在4局下利用高飛犧牲打追回1分，第5局雙方各拿3分，最終御聖以4分差搶下關鍵一勝。

御聖第三棒余品萱繳出3支3猛打賞，都是二壘安打，包辦5分打點，火力最旺盛，她說，自12月協會盃至今狀況都不錯，「對打擊有自信，球來就打，不想太多反而打得好。」

余品萱是女壘科班出身，曾入選2014、2016年世界盃女棒國手，還拿過打擊獎，在壘球時以投手、一三壘為主，棒球則是指定打擊、一壘手，加入御聖已經第三年，她笑說，當初被學姊鄭詠心「騙」來打棒球，來御聖果然感受到「快樂打球」的球風。

接棒未來對上國體之戰則是一面倒戰況，接棒未來開局靠著謝文靜高飛犧牲打先馳得點，2局下包含謝文靜場內兩分砲在內，以6安打、3保送、2失誤海灌11分拉開差距，到了3局下又猛攻15人次鯨吞12分，只用4局就勝出，賽後全隊也準備蛋糕為總教練顏良吉慶生同樂。

接棒未來、Sunday分別以積分18、12拿下4強門票，御聖、國體、向日葵則同是積分9分，比較相互關係失分率後，御聖(1.6)、國體(2)取得4強資格，向日葵(2.75)則無緣晉級，2月27、28日將移師台中萬壽棒球場進行複賽。

(中時 )