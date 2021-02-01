雞排妹日前痛揭受邀主持尾牙時，被主辦公司老闆當眾言語騷擾，更爆料過去曾被某主持界大哥和男歌手肢體騷擾，此番言論遭陳沂質疑動機可疑，認為她在炒作新聞，也引起兩人隔空交火，未料陳沂凌晨再度於臉書發文，表示事發多日，卻沒有現場影片或照片流出，甚至沒有員工匿名爆料，認為整起事件疑雲重重。

雞排妹主持尾牙遭性騷一事持續延燒，與她數次隔空交火的陳沂再次發文質疑，她表示若真有其事，不用等雞排妹上網爆料，勢必早就被PO上爆料公社，但出乎預料的是至今沒看到半張現場照片或影片外流，甚至沒有該公司員工匿名爆料，雖然不能未審先判很重要，但若憑單方面指控，就認定她受了委屈，那世界上就不會有那麼多仙人跳，並強調：「合理懷疑，有多少證據說多少話」，也不忘撂下狠話：「會繼續追究竟有沒有尾牙的真相」。

很多人遇到Me too運動就敏感了😂 但指控要有證據，如果雞排妹ili鄭家純... 由陳沂發佈於 2021年1月31日 星期日

先前雞排妹被陳沂質疑利用廠商炒作，隨即在臉書揭露陳沂私下行徑，表示當年陳沂很想紅，因此想簽給她的經紀人，但做不到一開始承諾的條件，因此沒有簽約，接著更發現和陳沂「眼中的正義，形狀差得很遠」，也讓兩人就此毫無交集，更暗諷陳沂這些年表現也就這樣而已。

好了，我要去睡覺了，我會繼續追究竟有沒有尾牙的真相的💪 就像我追惱羞保羅的學歷一樣，我很喜歡調查有問題的案件！ 睡前說，我認為用「濟公」師父來攻擊別人很莫名其妙，這樣是在看不起宗教嗎？ 我個人尊重所有宗教，也公開說過我拜四面佛經過寺廟也會拜拜，我相信「濟公」師父的存在，這一點都不好笑欸。 由陳沂發佈於 2021年1月31日 星期日

對此，陳沂的粉絲也跳出來嘲諷：「雞排妹真的很會用話題给自己炒熱度」、「她真的想紅想瘋了，想上新聞也不是這樣，一看就是在炒新聞」、「可是她都把尾牙日期都打出來了，照理來說應該很好找才對啊」，認為雞排妹的行徑居心叵測。

(中時新聞網)