資深媒體人趙少康申請重返國民黨，今召開記者會說明。（劉宗龍攝）

中廣董事長趙少康經高雄市前市長韓國瑜多次勸說，決定申請回復國民黨籍，登高一呼，號召國民黨員、有志之士，讓國民黨再起。對此，國民黨副祕書長、前立委柯志恩寄予無限期待與祝福，認為趙少康擁有「天生的政治魅力」，歡迎他回到黨內一起打拚，重振國民黨，再寫一頁「少康中興」的榮光。

趙少康拋下震撼彈，申請重回國民黨。對於趙少康的「驚人之舉」，柯志恩今（1）日在臉書表示，向來有「政治金童」美譽的趙少康，從年輕踏入政壇就是一顆閃耀的政治明星，無論參選民代、立院問政、擔任環保署署長，或是帶領同志出走成立新黨，永遠風風火火、轟轟烈烈，讓支持他的群眾熱血沸騰、崇拜不已，當然也讓討厭他的政敵咬牙切齒卻又莫可奈何。

1994年趙少康參選台北市長，敗給陳水扁後淡出政壇，之後到廣播界開疆闢土，主持多個節目。柯志恩大讚趙少康一樣引領風騷，掌握輿論話語權，可說是政治人物轉戰媒體少數成功者之一，由於豐富的閱歷、精準的判斷、具敏銳的觀察力，因此成為很多年輕後輩和藍營大咖的請益、諮詢對象，而他對時局時政的剖析批判，字字鞭辟入裡，論述擲地有聲，更令許多藍營和中間選民折服與讚賞。

柯志恩常上趙少康的政論節目，也感受到他天生的政治魅力，曾想這種人才不從政實在可惜，沒想到他選在今天10點10分舉辦「雙十」記者會，宣布他鄭重歸來。

(中時新聞網)