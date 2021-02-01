資深媒體人趙少康準備要回國民黨，要再次大展身手，登高一呼，喚起藍營的士氣，讓國民黨再起，對此，國民黨台北市議員游淑慧感動大喊，這是牛轉乾坤的禮物，更形容趙是藍營的大鯰魚，將給國民黨帶來3力，並鼓舞其戰鬥力。

趙少康重回國民黨，國民黨主席江啟臣證實收到回復黨籍申請。對此，趙少康今（1）日表示，會站出來是因高雄市前市長韓國瑜多次勸說，加上自己對於台灣現狀也很憂心，1450動不動就出巢，也把國民黨嚇得頭都不敢抬，老百姓是敢怒不敢言，蘇偉碩、楊志良一講話就被出征，何況小老百姓，所以現在這個時刻，更需要有人登高一呼，鬥鬥亂臣賊子、牛鬼蛇神，揭穿民進黨的謊言。

對於趙少康的表態，游淑慧也隨即在臉書發文指出，趙此舉會帶來鯰魚效應，更給國民黨帶來3力：論述力、行動力和戰鬥力，國民黨需要的「質感」與「力量」都將提升。

游淑慧接著補充何謂鯰魚效應：漁民為了避免捕到的沙丁魚，還不到岸邊就死氣沉沉，所以會放幾條鯰魚去刺激沙丁魚。而沙丁魚也因為怕被鯰魚吃掉，而產生的爭鬥和緊張意志，也會讓沙丁魚到了岸邊還保持活蹦亂跳。

許多網友也在PO文底下留言表示，「趙有氣勢，有能量，可以提振藍營低迷氛圍。韓江有貢獻，能夠挺趙，更是留下美名」、「支持趙少康先生選黨主席」、「拋棄所有成見，2024朱立倫，侯友宜，韓國瑜，郭台銘，江啟臣，趙少康...缺一不可。2024沒有非誰不可，誰最強就誰選，敵人是萬惡民進黨」。

(中時新聞網)