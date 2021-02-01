小孩的童顏童語經常把大人弄得哭笑不得，一位媽媽分享，近日拿300元給兒子到超商買午餐，不料兒子花了114元卻只找回100元，還霸氣向媽媽透露，剩下的錢是他跟店員說「不用找了！」讓媽媽當場傻眼，對兒子的舉動是又氣又好笑，詢問網友「該清蒸還紅燒？」

原PO在臉書「爆怨公社」上表示，近日給小孩300元去超商買午餐，隨後兒子帶著100元回來，並告訴她說「剛剛買了114元，然後我給他錢說不用找了。」原PO聽完立刻緊張起來，追問兒子「你只給114元嗎？」兒子則再次肯定的回答「不是啊，我直接跟她說不用找，店員還對我笑欸」。

兒子的舉動讓原PO坦言，實在是「又氣又好笑」，無奈指出，「人家是是笑你為什麼那麼奇葩吧！」隨後開玩笑詢問網友「請問這種敗家子該清蒸還紅燒？是覺得本娘太好、錢很好賺嗎？」

對此，網友也打趣回應，「店員笑了， 媽媽要哭了」、「少爺出手闊綽喔」、「有總裁氣勢」、「成為小開必經之路」、「店員是不是美麗小姐姐？」另外網友問到，後續有沒有去把錢拿回來，「店員不可能真的收吧？」原PO則表示，「我不知道，小孩東西拿了就走了。」自己也不好意思跟店員開口。

(中時新聞網)