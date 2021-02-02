資深媒體人趙少康申請重回國民黨，他昨（1）日出面說明，透露是高雄市前市長韓國瑜勸他參選黨主席，不只要救國民黨，也要救台灣。趙少康重返政壇，傳出家人反對，但他表示，目前國民黨看不到有魅力的領袖，所以自己要站出來，而既然出來了，就會拚到底。

趙少康為政壇拋出震撼彈，但其實家人並不支持他回到政壇。趙少康接受TVBS採訪時表示，越是這個時候，領袖要越有魅力，目前是看不太到。至於要入黨1年才能選黨主席，他認為，細則不能超越母法，是故意技術性杯葛。

記者問到，國民黨立委林為洲說趙此舉是「為難江啟臣」。趙少康則回，沒有什麼為難，「他跟江啟臣本來就一派的」，強調不會只是出來鬧一下、一個旋風就走了，既然出來了就拚到底，當不當黨主席是一回事，還有很多選舉，不只有黨主席，未來2022、2024有很多選舉。

趙少康重返國民黨，鼓舞藍軍士氣，立委許淑華喊說「歡迎回家」，表示趙少康的回歸是替國民黨雪中送炭、注入一劑強心針；副祕書長柯志恩也寄予無限期待與祝福，大讚趙少康擁有「天生的政治魅力」；台北市議員游淑慧則用「大鯰魚」形容，認為趙少康將給國民黨帶來論述力、行動力和戰鬥力，並提升「質感」與「力量」。

不少支持者也替趙少康加油，喊說「台灣要安康必須有少康」「希望國民黨硬起來」，認同國民黨需要有更多經驗的人。

(中時新聞網)