資深媒體人趙少康。（本報資料照）

睽違28年，資深媒體人趙少康將回復國民黨籍，並指是高雄前市長韓國瑜去年9月力勸他選黨主席，還直言只有他可以救國民黨。媒體人《逆風的烏鴉》今(2日)在臉書表示，被身邊很多人詢問為什麼趙少康選在此時回國民黨，畢竟他過去可回去的機會其實很多，對此，他的答案很簡單，那就是「危機入市」。

《逆風的烏鴉》分析，去年總統立委大選後，曾和一個和國民黨淵源很深的朋友討論過國民黨的情況，那時國民黨大概是在最低點，一副就是差不多要亡黨的模樣，但和朋友都覺得國民黨真實情況「沒有這麼慘」，直接引用朋友的比喻，那就是「國民黨的情況，就像是『股價只有20元，但市值可能有100元的股票』」。

至於，為何會有上述的分析，《逆風的烏鴉》提出四個理由，分別是第一，國民黨2020的大敗，「人」的問題大於政黨結構和政策；第二，大敗迎來國民黨新陳代謝加速，可以清掉一些佔據高位卻沒有戰力的人；第三，台灣民意變化很快，從2016民進黨大勝、2018國民黨大勝、2020民進黨再大勝，就知道台灣其實已經進入穩定的政黨輪替階段，只要制度沒有大變化，不太可能有政黨永久執政；第四，執政黨永遠要面對政策失敗的風險。

因此，《逆風的烏鴉》認為在沒有另一個和國民黨同等級的在野黨情況下，如果要輪替，承接者只能是國民黨，這時間未必是兩年、四年，但輪替絕對是可以預期的，當然前提是國民黨沒有自爆；另外，現在的情況不同，國民黨現在仍有危機，但大概已經過了最低點，而且一般評估明年縣市長選戰，國民黨應該是贏多輸少(前提還是除非國民黨自爆)，雖然這無法類推到2024勝選，但至少會是一個國民黨重返執政的契機，這也是「危機入市」的關鍵點。

最後，《逆風的烏鴉》說，趙少康的起手式是「選主席」，而且拉著韓國瑜背書，但不認為他目標就是「選主席」，當然，如果情勢對他有利，他會選主席，甚至會想挑戰2024大位；但如果情勢不允許，他應該也會保持自己的彈性，爭取讓自己變成國民黨體制內的要角。

(中時新聞網)