資深媒體人趙少康申請重回國民黨，他昨（1）日出面說明，透露是高雄市前市長韓國瑜勸他參選黨主席，不只要救國民黨，也要救台灣。資深媒體人韋安表示，趙少康想改變國民黨，對國民黨不是壞事，但當年的「政治金童」還剩下多少含金量，則是一個問號。

韋安今(2日)在臉書上表示，過去20年，趙少康都由外向內，監督、建議、支持國民黨，但現在趙少康要由內向外改變國民黨，「多一種內部高聲量和高動能的聲音，提昇內部多元和競爭機制，對國民黨來說未必是件壞事」。

對於趙少康在2020年總統大選前，在國民黨內初選時的表現，韋安指出，趙少康是搞「陽謀」的人，他為國民黨好的意念不容質疑，但「政治金童」還剩多少含金量？是否能再起風雲？則留下一個問號。

至於趙少康日前受時表示不排除參選2024，韋安則認為，趙少康是大開大合，理性務實的「陽謀」派，會去考量國民黨的最大利益，到時候「who can？who up」，誰行誰上，並非舍我其誰，「趙應該能協助國民黨跳脫2016，2020初選亂局最佳監選員」。

此外，趙少康今受訪時表示，「2022是幫他們選，重點還是在2024，那才是主要的」，此話一出引起媒體好奇追問，有人問趙是否考慮選台北市長？趙說他目前沒想，但被問到是要選總統？趙少康就說「不排除」，但不排除不代表一定要，不會說絕對不會。

過去20年，趙少康都由外向內，監督、建議、支持國民黨。現在，他要由內向外改變國民黨。多一種內部高聲量和高動能的聲音，提昇內部多元和競爭機制，對國民黨來說未必是件壞事。 2020總統大選，在初選時，趙少康曾是郭台銘的首席策士，力挺郭。但當初... 由韋安發佈於 2021年2月1日 星期一

(中時新聞網)