北市府交通局公布春節壅塞路段、交通措施，並呼籲搭大眾運輸免塞車。（吳康瑋攝）

北市府交通局公布春節壅塞路段、交通措施，並呼籲搭大眾運輸免塞車。（吳康瑋攝）

北市府交通局公布春節壅塞路段、交通措施，並呼籲搭大眾運輸免塞車。（吳康瑋攝）

北市府交通局公布春節壅塞路段、交通措施，並呼籲搭大眾運輸免塞車。（吳康瑋攝）

春節連假車潮湧現，民眾除了採買年貨，也規畫開車出遊，為方便民眾安排行車路線，北市交通局將易壅塞路段公布、調整周邊號誌，也呼籲民眾可多加利用大眾運輸，以免遇到壅塞情況。

北市交工處據往年資料指出，春節前1週若無雨，易壅塞路段含快速道路23處、主要幹道26處，包含市民大道、基隆路、光復北路、光復南路、羅斯福路、復興南路、環河高架水源快速道路、市民高架、建國高架等路段，若有降雨快速道路則增至29處、主要幹道增至40處。

交工處表示，配合春節交通特性，連續假期期間，將取消各調撥車道管制，包含民權東路、永福橋、水源路、研究院路、南港路、承德路、重慶南路、中山北路、基隆路、敦化南路、新生南路、環河南路等20條路段，但基隆路往南會有大量車潮，因此將原本調查處至樂業匝道口間的調撥車道，在5日、8日、9日這三天，從原本下午5點至7點半之間，調整成下午4點至晚上8點，以便人車通行。

停管處也指出，春節期間各重要廟宇會湧入眾多信徒、各商圈及觀光景點也會有人車潮，春節連假10日至16日間全市停車格，除了各景區、商圈，如西門商圈、光華商圈、美麗華商圈、木柵動物園、士林觀光景點等維持收費，其餘均暫停收費。

台北捷運公司表示，在連假期間，將視人潮彈性調整班距，春節期間除環狀線、文湖線各車站、淡水站、台北車站、忠孝新生站、中山站、大安站、忠孝復興站、南京復興站外，其他捷運站都會開放自行車進出。

北捷指出，目前淡水信義線、松山新店線、中和新蘆線、板南線主線平均班距約5至10分鐘，深夜時段平均班距約12分鐘、文湖線平均班距約4至10分鐘，深夜時段平均班距約12分鐘、環狀線平均班距約9至10分鐘，深夜時段平均班距約12至15分鐘，若搭捷運人潮變多，也會彈性調整班距。

(中時 )