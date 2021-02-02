資深媒體人趙少康1日宣布重返國民黨，已申請回復黨籍，且不排除參選國民黨主席。（圖為資料照）

資深媒體人趙少康申請回復國民黨籍，他昨(1日)透露，去年9月韓國瑜多次拜託他出來選黨主席，英雄所見略同，大家對現狀都很憂心，當前情勢像慈禧太后掌權，鼓動1450義和團，把理性聲音殺光光，再這樣下去台灣會亡國，因此他要出來對付這些亂臣賊子、牛鬼蛇神。對此，台北市議員王世堅昨(1日)在電視節目中批評，這樣子的說法很不好，趙少康又重蹈了1994年那種仇恨式的語言。

趙少康1日證實回復黨籍是韓國瑜促成，韓認為只有他能夠拯救國民黨，希望他出來選黨主席。由於趙自1993年離開國民黨已28年，是否回復黨籍及有資格選黨主席，趙說，就看現任黨主席江啟臣。

對此，王世堅在談話性節目《這！不是新聞》中直言，台北市改制為直轄市後，1994年首度舉行市長選舉，那次選戰，「成也趙少康，敗也趙少康，投票前一天他用族群式、仇恨式動員，來自四面八方，所謂他自己強調的中華民國派、外省派集結，才會棄黃保陳，讓陳水扁選上。」

王世堅認為，「所以趙少康是過度聰明，可是當年的反作用力，卻變成保到陳水扁，像今天他要出來選，該出來就出來，不必要扭扭捏捏，但是一出來就嗆說慈禧、義和團，他講的慈禧在講蔡總統，義和團在講我們民進黨的支持者，這樣子的說法很不好。」

不僅如此，王世堅更批，趙少康此舉又重蹈了1994年他那種仇恨式的語言跟動員，來當參選的道德基礎，覺得這樣做很不好。

(中時新聞網)