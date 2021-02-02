華航去年12月公布貨機機隊全新塗裝，引來正反兩極意見。交通部長林佳龍今坦言「不是很滿意」，希望華航多聆聽各界聲音，在新的客機塗裝上，做些改變。基層員工抱怨，華航過去一年受疫情衝擊，好不容易靠貨運拚出一些成績，現在更積極備戰載運新冠疫苗來台，「但每天光這些意識型態，都不用做事了嗎？再嫌！到時候連疫苗都沒得載。」

不願具名的華航員工表示，去年底公布的貨機「CARGO」意象，已經盡可能向那些希望華航正名的人有所交代，希望摒除政治干擾後，全力拚經濟，「結果現在又被嫌不好，乾脆不要塗裝、裸機出去好了。」

他強調，華航員工對飛機要塗成什麼樣子，其實沒有太多意見，只要國人有共識都好，「重點是飛機可以飛去哪、可以載什麼東西」，過多不切實際的著墨，實在讓人無奈。

他舉例，目前籌備中的新冠疫苗載運作業，只要疫情指揮中心下達命令，華航再遠都會去把疫苗載回來，機上的冷鏈技術也沒問題，「可是大家別忘了，塗裝萬一太政治，一旦大陸出手干預，飛機能不能落地都是問題，要怎麼把疫苗載回來？」

在全球航空產業一片慘澹之際，台灣的國籍航空華航、長榮靠貨運闖出佳績，令人刮目相看。林佳龍身為交通大家長，應思考如何從旁協助航空業，而不是回到過去的「林立委、林市長」時代，做一些無關痛癢的扯後腿行為。

(中時新聞網)