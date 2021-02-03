中央流行疫情指揮中心日前訂定「社區監測通報採檢及個案處理流程」，其中要求接獲通新冠肺炎疫情檢驗結果前，「留在家中，不可外出」，對此，勞動部近期發QA指出，「隔離事由亦不可歸責於雇主，因此並未強制雇主應給付該期間薪資」，對此，勞動部部長許銘春受訪時表示，會再與指揮中心討論給薪、給假相關問題。

勞動部QA提及「中央流行疫情指揮中心為避免疫情擴大，並防止病毒傳播，要求非隔離（檢疫）對象的勞工配合採檢措施，於接獲檢驗結果前須留在家中不可外出，其無法出勤期間應如何請假及給薪？」

QA指出，「勞工如因發燒或呼吸道症狀就醫，經醫療院所評估予以採檢者，勞工應配合採檢，該期間得依勞工請假規則請普通傷病假」；「如勞工未有症狀，係配合中央流行疫情指揮中心要求或經醫療院所評估予以採檢者，因不可歸責於勞工，雇主不得視為曠工、強迫勞工以事假或其他假別處理，亦不得強迫勞工補行工作、扣發全勤奬金、解僱或予不利之處分。未出勤期間，因與請假有所區別，建議雇主以「防疫隔離」註記，另因隔離事由亦不可歸責於雇主，因此並未強制雇主應給付該期間之薪資，得由勞雇雙方自行協商約定。」

許銘春表示，此情況與被居家隔離或居家檢疫的「防疫隔離假」的情況是不同，會再與指揮中心討論相關問題。

(中時 )