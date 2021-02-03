身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲。（林縉明攝）

中廣董事長趙少康宣布重回國民黨，並有意參選黨主席，是否會造成民眾黨部分支持者跟著趙少康留到藍營，身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲今受訪表示，「我倒覺得不會，我們不是成立一兩天，成立這麼久應該很穩定」。

至於如何看待趙少康與前高雄市長韓國瑜聯盟，柯文哲說，「坦白講，這東西就是觀察幾天看看，你現在問我，我也沒有想法。」

針對昨自爆有人向他兜售新冠肺炎疫苗，柯文哲說，「像這種事情，他覺得全部給中央統籌處理，一聽到就找中央去處理，馬上把他拒絕掉。」

(中時 )