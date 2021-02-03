情侶交往時是否要AA制，一直是熱門討論的話題，日前一名人夫分享，結婚這10年來，他和老婆兩人堅持AA制，「舉凡口袋有錢，立馬就會被A走，出門吃飯找的錢一樣被A走」。原來他所謂的AA制是錢都被老婆拿走，讓不少網友笑翻，「這是AA制的最高境界」，也讓網友誇讚原PO相當疼愛老婆。

原PO昨(2日)在臉書社團「爆廢1公社」上發文表示，自己是個不喜歡佔便宜的人，所以結婚這10年來，和老婆在金錢上都採取AA制，接著舉例說明，「舉凡口袋有錢，只要脫下來掛著立馬就會被A走，出門吃飯一定要整數，不然找錢一樣被A走，放在床頭、酒櫃、電視前面還有汽車零錢盒裡，通通都會被A走」。

原來在家中，所謂的AA制即為通通被老婆拿走，這讓他打趣說道，「無所不A，是不是不讓人活了」。而貼文發出後讓大批網友笑翻，「完全AA，淋漓盡致的AA，繼續A」、「你知道那些零錢也是有重量的捏，你老婆也是辛苦了」、「這樣的AA制才是最公平的，雙方都不會有異議」、「自己選擇的要自己承擔！笑死哈哈哈，AA制真的A很大」。

原PO乖乖上繳這些錢，讓網友大讚他疼老婆，「你好乖哦，這樣就對了，安好太座讓你一生順遂」，此外，還有網友讚賞原PO老婆的作法，「這個AA制真是崇高」、「這根本是AA制的最高境界」、「這種方法很可以，學起來」。

(中時新聞網)