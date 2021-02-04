迎接辛丑年春節，長達七天假期，應景食衣住行需求要備齊外，慢性病人藥物要準備好！配合健保署規定，慢性病人上次給藥天數最後一天，也就是藥吃完的日期，落在二月十日至二月十六日春節期間，可提前於一月廿九日起到醫院領藥備用。

●擅自停藥恐影響病情 長假被藥不能忘

臺中慈濟醫院藥學部藥師謝蕙霞表示，過去經驗，常有慢性病人在農曆春節前，忙到忘記提前領藥，臨時無「藥」可吃，被迫停藥，影響病情控制。所以，健保署將二月十日小年夜到十六日年初五領藥期間的慢性處方箋，提早到一月廿九日開放領藥，家裡有慢性病人，一定要注意春節假期的備藥，吃藥千萬別放假。

●外出備藥 保命急救藥物不能忽略

從假期時間長短研判，應該有許多家庭安排出遊，慢性病人長時間在外遊玩，不如居家方便，因此長備慢性病用藥外，保命急救藥物也不能忽略。謝蕙霞舉例，如心臟病人減緩心絞痛使用的硝化甘油舌下錠，或氣喘病人在發作時需要的支氣管擴張劑，務必隨身攜帶，以備緊急情況使用。

●忘記吃藥 把握「時間切半」原則

萬一因為車程或行程延誤應該吃藥的時間，謝蕙霞建議，應掌握「時間切半」原則，舉例來說，醫囑指示4小時吃一次藥，萬一超過2小時沒吃藥，就建議不要補吃，在下次正常時間服用藥物即可，千萬不要為了補吃藥，而服用雙倍藥物，這是非常危險的行為。

服藥不要搭配茶、咖啡、牛奶等飲料，溫、涼開水服藥才是正確方法。(圖/常春月刊提供)

●喝藥配水最正確 充足睡眠過好年

出遊備藥齊全，也要注意服用細節，謝蕙霞提醒，妥善保存藥物外，也不要因為出門在外，隨意搭配茶、咖啡、牛奶等飲料服用藥品，務必謹慎搭配溫、涼開水服藥才是正確方法；只要維持正常用藥、注意均衡飲食與假期間的充足睡眠，慢性病人就能健康快樂過好年。(編輯梁惠明)

(中時新聞網)