趙少康重返國民黨 街訪民調最贊成他選…

中廣董事長趙少康回復國民黨籍，欲劍指黨主席，黨內有人質疑他資格不符，更解釋他的行為是逼宮。對此，資深媒體人黃暐瀚認為，趙少康其實還未下決定到底是否要參選黨主席，但如果最後趙沒選，則前高雄市長韓國瑜恐被拱出參選，到時將影響國民黨2022和2024的選情，黃更以「亂局、殘局、流局」來形容國民黨未來的處境。

黃暐瀚今（4日）在網路媒體《品觀點》的《暐瀚觀點》中表示，趙少康要不要選黨主席，其實還沒有下最終決定，而國民黨內希望趙選、不希望趙選的聲浪都很高，但如果真的擋趙少康，會被外界解讀卡趙的嫌疑，反害自己受傷，可是若想要趙選，對其和國民黨而言，都是難局。

黃暐瀚稱，但國民黨目前主流意見是不希望趙選占多數，極可能採取的方法就是黨主席聘請趙少康當中評委，但因黨權未滿，所以趙少康最後恐因資格不符，而無法參選黨主席，最後局勢可能變成拱韓國瑜參選的聲音出來，國民黨又呈現一團「亂局」狀態。

這個「亂局」更將影響2022，黃暐瀚憂心指出，「可能會變成『殘局』，你以為他會選很好，很難講，你以為蔣萬安一定穩當選，還很難說，國民黨未必會選很好，你說有萊豬，萊豬早過就忘了」。

黃暐瀚更直言，「2024看起來趙少康想選，可是後面也有很多人想選」，黃對於國民黨的未來，坦言就像日本人打麻將打到最後牌都模完，但卻沒人和牌的「流局」。

(中時新聞網)