導演鈕承澤涉性侵劇組女助理案，去年12月台灣高等法院維持一審判決 ，斥責他欠缺性別平權意識，犯後毫無悔意，依強制性交罪將他判刑4年，上訴後，目前最高法院審理中。鈕承澤今到高院應訊，他委由律師請求法官解除對他的境管。

高院今天傳訊鈕承澤，因他的限制出境出海的期限到2月14日屆滿，法官問他有沒有意見，他委由律師回答表示，已獲交保且每次開庭都準時到庭，對他境管沒有必要，庭末，法官諭知將由合議庭評議後裁定。

鈕承澤執導電影《跑馬》期間認識女助理，2018年11月23日他臨時取消工作會議，改邀劇組到家中聚會，被害人由主管帶去他的住處參 與聚會。當晚9點多，賓客及被害人主管都離去，只剩女被害人在場 ，鈕靠近她，不顧她反抗並強壓沙發上用手指性侵。

台北地方法院將鈕承澤判刑4年，上訴後，高院認為，他雖與女助理和解，卻引用和解書的記載、辯稱她未傳 達拒絕之意，暗指對方主動獻身，他犯後沒有悔意，仍判刑4年。

(中時 )