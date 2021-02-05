根據《ESPN》記者龐坦普斯5日搶先爆料，火箭打算在今年3月26日交易截止日之前，把歐拉迪波再次交易出去，擺明認為他沒法真正融入火箭體系，甚至也想把先發大前鋒塔克交易，主因出在這兩名火箭球員合約都將在今年夏天到期。

歐拉迪波是在先前牽涉哈登的4隊交易當中，被溜馬交易到火箭，儘管他加盟火箭打了8場例行賽，平均可拿20.8分，投籃命中率3成96，火箭卻早已把他放上交易檯面，要價是3個次輪籤，目前包含尼克、熱火等隊都有興趣爭搶他。

火箭如此不信任歐拉迪波的原因之一，在於他在2019年1月右膝股四頭肌腱撕裂，造成整個球季提前報銷，就算上季順利傷癒歸隊，整體表現明顯不如以往神勇，如今他也因為養傷，本季不在背靠背比賽連兩天出戰，代表傷勢仍有影響。

龐坦普斯不僅爆料火箭想要交易歐拉迪波與塔克，他更列出一些可能被交易出去的球員名單，包含鵜鶘「球哥」朗佐鮑爾與雷迪克，以及雷霆後衛喬治希爾，畢竟今年夏天自由市場不太可能出現大牌球星，各隊都想在交易截止日之前搶到人。

(中時 )