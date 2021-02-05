又到了發年終獎金的時節，隨著二月農曆春節的到來，一般家庭年終相關開銷也會增加。而台灣的雙薪家庭，究竟是男性負擔的家庭開支較多？還是女性？據富達國際去年在台灣首次發表大規模投資主題調查「投資成就新女力報告」，台灣女性即使平均收入低於男性，但在分擔家計上似乎「當仁不讓」，半數左右已婚女性／與伴侶同住的女性表示，分擔的家計支出和伴侶相當甚至更多。調查也指出，女性平均總流動資產為250萬台幣，僅佔男性410萬的六成左右。

調查顯示，有一成（11%）的女性受訪者認為自己比伴侶分擔更多的家庭開銷，逾三成（35%）指與伴侶平攤開銷；僅一成四（14%）指比伴侶付出更少。在薪資已有差距、而分擔家計支出與男性相當或更多的情況下，台灣女性在為自己準備退休生活上可能要相對做得更多，才能享受自在的退休生活。

調查中另發現，在與伴侶同住的女性受訪者中，表示自己負責掌管家中財政大權的比例平均佔六成左右：年輕一族（24-34 歲）佔比68%，中年一族 （35-49歲）為57%，而年長族群（50-64歲）為64%。

而單身女性的財務主掌性，明顯高於有伴侶的女性。年輕單身女性（24-34歲）中，獨力掌管家中所有財務（包括與父母同住但自管財務者）的佔比為81%；在中年（35-49歲）和年長（50-64歲）單身女性中也佔九成左右。

在單身女性受訪者中，表示自己負責掌管家中所有財務的比例則是隨年齡增加而明顯躍升。年輕一族（24-34歲）佔比31%，中年一族（35-49歲）為45%，而年長族群（50-64歲）為73%。

富達投信投資部主管張翠玲表示，「女性如果不能從年輕時就開始進行積極合理的投資，不易在退休後享有充裕的財富自由。然而，近九成台灣職業婦女表示在挑選投資產品時，沒有時間作投資決定是其中之一的影響因素，其實可以善用攻守兼備的多重資產型的基金，透過經理人的專業來動態配置成長、收益與防禦資產，並且以定期定額方式長期進行，這可以大大減少所需要的時間。」

(時報資訊)